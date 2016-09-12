製鞋大廠豐泰再創新高 前8月每股賺4.63元
2016-09-12 20:02
［記者楊雅民／台北報導］製鞋大廠豐泰（9910）公布1至8月稅後淨利達30.95億元，年增17.8%，每股稅後盈餘4.63元，再創新高。
豐泰8月成品鞋銷售量為779萬雙，較前一個月增加4.7%，較去年同期增加2.6%；累計1至8月成品鞋銷售量達6338萬雙，較去年同期增加7.6%。
但受到新台幣兌美元匯率升值影響，豐泰自結8月合併營收48.27億元，較去年同期衰退4.62%，為過去33個月以來，單月營收年增率首度出現衰退數字。
累計1至8月合併營收為391.1億元，則年增10.1%。該集團預估，今年第3季成品鞋銷售量為2320萬雙，將季減11%、年增6%。
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