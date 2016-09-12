政院砸20億元推機房瘦身 年省電費15萬
2016-09-12 19:25
〔記者陳梅英／台北報導〕國發會委員會今日通過「行政院及所屬各機關資料中心設置規劃及推動」報告，行政院預計砸20億元，將目前272各政府機房整併、提升為50各雲端機房，除可扶植國內雲端產業發展外，並預計每年可省下15萬元電費，此為行政院首度大規模啟動電腦機房瘦身。
國發會資管處處長潘國才表示，資訊資源向上集中是政府持續推動的政策，過去政府對機房整併採取宣導方式，在國際相關技術與標準漸趨完備，加上國內面臨缺電危機，機房用電量高，現階段正是政府機房整併時機點，除可藉由政府機房減量及主機虛擬化，提升整體資訊安全防護、能源使用效率及政府行政效能外，還可促進國內雲端關聯產業發展。
根據該瘦身計畫，目前政府二、三、四級機關共有272各電腦機房，預計到2020年，整併剩下50個，減量幅度逾7成，此50個機房將提升為具雲端特性的資料中心，朝雲端化發展，並導入綠能設計，目標是瘦身後機房能源使用效率（PUE）需低於1.6。
潘國才說，過去台灣機房能源使用率（PUE, Power Usage Effectiveness）都在2以上，與國際上平均1.2~1.5的水準相差很大，瘦身計畫以低於1.6為目標；根據估算，PUE每降低0.1，可以省下1%的電費，換算後每年可以省下5萬度，以目前每度電費3元計算，一年省下電費約15萬元。
此外，儘管機房將整併7成，但人員編制不會因此減少，潘國才表示，主要是過去各機房維運人力不是專有人力，原本已經不足，整併後，將會編制專門資訊人力去負責雲端機房維運。
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