十月新電價明公佈 擬採持平、不調整
2016-09-12 17:32
［記者林筑涵／台北報導］經濟部電價審議會明日將公佈10月最新電價，據了解因應擬攤提核一、核二廠除役、折舊成本，納入電價成本當中，因此新電價採不調整狀態，維持一度平均2.5488元。
台電上半年盈餘高達約326億元，且因而依據電價公式估算，電價可望調降三％左右。然而，值得注意的是，2025年台灣將迎接非核家園光景，核一、核二廠延役疑慮消弭，面對核電廠除役在即，產生的除役折舊成本，電價審議會考慮納入電價公式中。
因此，相消之下，預計電價調幅將持平，10月上路的電價不會有改變；根據經濟部能源局公告，明日下午2點將召開會議，會後約下午5點正式宣布。
立法院於去年決議運行電價計算公式，同時設置「電價費率審議會」，規定電價每半年檢討一次，分別於4月及10月考量相關項目，進行電價調整，今年4月公布電價受惠於國際油價低迷，降幅達9.56％。
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