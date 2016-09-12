| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
SOGO復興館傳爆炸聲 原來是卡式瓦斯爐沒裝好 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 財經

十月新電價明公佈 擬採持平、不調整

2016-09-12  17:32

［記者林筑涵／台北報導］經濟部電價審議會明日將公佈10月最新電價，據了解因應擬攤提核一、核二廠除役、折舊成本，納入電價成本當中，因此新電價採不調整狀態，維持一度平均2.5488元。

台電上半年盈餘高達約326億元，且因而依據電價公式估算，電價可望調降三％左右。然而，值得注意的是，2025年台灣將迎接非核家園光景，核一、核二廠延役疑慮消弭，面對核電廠除役在即，產生的除役折舊成本，電價審議會考慮納入電價公式中。

因此，相消之下，預計電價調幅將持平，10月上路的電價不會有改變；根據經濟部能源局公告，明日下午2點將召開會議，會後約下午5點正式宣布。

立法院於去年決議運行電價計算公式，同時設置「電價費率審議會」，規定電價每半年檢討一次，分別於4月及10月考量相關項目，進行電價調整，今年4月公布電價受惠於國際油價低迷，降幅達9.56％。

廣告
  • 經濟部電價審議會明日將公佈10月最新電價，據了解因應擬攤提核一、核二廠除役、折舊成本，納入電價成本當中，因此新電價採不調整狀態，維持一度平均2.5488元。圖為核一廠內的一號機廠房（左）和二號機廠房（右）。（資料照，記者李雅雯攝）

    經濟部電價審議會明日將公佈10月最新電價，據了解因應擬攤提核一、核二廠除役、折舊成本，納入電價成本當中，因此新電價採不調整狀態，維持一度平均2.5488元。圖為核一廠內的一號機廠房（左）和二號機廠房（右）。（資料照，記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台電 經濟部 電價 非核家園
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：十月新電價明公佈 擬採持平、不調整


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.