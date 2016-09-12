施振榮：打造台灣成為東方矽文明發祥地
宏碁集團創辦人施振榮先生12日出席「台灣智慧城市發展開鍵論壇」活動演講時，倡議台灣應從「科技島」到「創新矽島」，打造台灣成為東方矽文明的發祥地。（智榮基金會提供）
〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁集團創辦人施振榮1989年提出「科技島」，對日後台灣科技產業的發展影響宏遠。面對未來的挑戰，施振榮再次提出呼籲，台灣未來的新願景就要以成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation）為定位，並打造台灣成為東方矽文明（Si-vilization）的發祥地。
施振榮今日出席工研院主辦的「台灣智慧城市發展關鍵論壇」時呼籲，因應大環境帶來的全新挑戰，台灣未來發展格局也應該由「科技島」、「人文科技島」轉向「創新矽島」的新方向，全面帶動台灣的經濟發展與產業轉型，為台灣及台灣年輕一代的未來找到新出路。
施振榮是在1989年提出要建設台灣成為「科技島」，當年成為政府與民間的全民運動，成功推動台灣產業朝科技業轉型，也為台灣帶來經濟發展的一波榮景。八年後，有感於只重視科技發展並不足夠，於是1996年他又提出「人文科技島」，強調建設台灣在「科技」之外，同時也要重視「人文」創新的精神，才是台灣要走的方向。
如今經過了20個年頭，面對大環境的改變，雲世代已經來臨，台灣下一波發展方向該往何處走？產業如何轉型才能繼續創造價值？他特別呼籲，要面對未來的挑戰，台灣未來的新願景就要以成為世界的「創新矽島」為定位，並打造台灣成為東方矽文明的發祥地。
為什麼台灣要以「創新矽島」做為未來發展的新願景？施振榮表示，台灣在ICT產業的發展基礎上，目前晶圓代工的規模已達世界第一，密度也最高，台灣已成為「矽島」，“矽”可說是未來創新的核心，也是創新的載具，台灣在此已掌握優勢。
此外，要打造台灣成為「東方矽文明」的發祥地還有二個契機：一是華人已成為全球最大的市場，且台灣現階段相對已有許多華人優質生活的創新應用，具備有利的發展條件。二是台灣在歷史因緣下，中華文化保存最為完整且底蘊最深，加上台灣的藝文蓬勃發展，年輕人的創意與創新源源不斷，因此客觀環境的條件也具有相對的優勢。
施振榮認為，包括太極、雙融、天人合一、共榮共存、大學之道、天下為公、大同世界、中庸之道…等理念思維，這些都是老祖宗留給我們的寶貴文化遺產，也是未來新東方文明的源頭與創新基礎。
為了要將東方矽文明進一步具體落實到每個人的生活中，施振榮並提出以「打造東方矽文明的智慧城市」做為旗艦計劃，以矽晶片為核心，以華人為本，發展東方的精神及物質文明。特別是文明來自城市生活，智慧則是文明發展的精華。
至於台灣在智慧城市的發展策略方面，他也建議，未來應該要由政府結合民間業者攜手一起來打造符合市民需求的智慧城市，以此帶動市場發展，可以帶動很多的創新應用，在東方矽文明的發展基礎上為台灣的未來創造出很多新價值。
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