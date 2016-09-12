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連4貶 新台幣爆量重挫1.64角 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
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連4貶 新台幣爆量重挫1.64角

新台幣匯率今天開低走低，終場重貶1.64角，以31.716元兌1美元作收，匯價連4貶並創逾1週新低。（法新社）

2016-09-12  16:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天開低走低，終場重貶1.64角，以31.716元兌1美元作收，匯價連4貶並創逾1週新低，台北外匯經紀公司成交量放大至9.7億美元。

外匯交易員表示，近期多位美國聯準會（Fed）官員發表鷹派談話，提振Fed於9月提前重啟升息的預期，外資也擴大賣超150餘億元，並把部分資金匯出，造成台灣金融市場持續上演股、匯雙殺走勢。

新台幣今以31.680元開出，最高31.608元、最低31.745元，終場收31.716元。

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