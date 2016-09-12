北市房屋稅調整方案 財政局：僅追溯15年

台北市財政局長陳志銘今提出三個房屋稅調整方案。（記者黃建豪攝）

2016-09-12 15:36

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府今在晶華酒店舉辦居住正義論壇，財政局長陳志銘藉此針對明年房屋稅調整，提出三項方案，分別為維持舊屋規劃，僅檢討豪宅（市價逾8千萬以上）加價項目及幅度全面調整2001年7月1日以後房屋標準單價，並分3年緩漲；或僅調整2001年7月1日以後豪宅的標準單價。

陳志銘說，針對豪宅稅「1+路段率」讓外界認為是重覆課稅的質疑，目前財政局提出以「1+固定比率」取代，比照對別墅的作法。

另就七月曾傳出，台北市擬調漲中古屋房屋標準單價，且一舉回溯至30年的老屋的做法。 陳志銘也再次澄清，強調若要調整30年中古屋標準單價，根本找不到法律依據，因此不可能施行。