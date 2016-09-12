三大法人賣超151億 外資賣超150億
2016-09-12 15:05
台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣151.50億元。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣151.50億元。
外資今天賣超150.49億元，投信賣超5.34億元，自營商買超4.33億元。三大法人合計賣超151.50億元。
台股今天跌106.63點，收在8947.06點，成交值新台幣754.12億元。
|105年09月12日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,075,475,920
|1,465,750,336
|-390,274,416
|自營商（避險）
|4,573,655,980
|3,750,897,580
|822,758,400
|投信
|447,669,600
|981,384,388
|-533,714,788
|外資及陸資
|17,919,305,002
|32,968,929,448
|-15,049,624,446
|合計
|24,016,106,502
|39,166,961,752
|-15,150,855,250
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