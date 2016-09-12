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三大法人賣超151億 外資賣超150億

台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣151.50億元。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-12  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣151.50億元。

外資今天賣超150.49億元，投信賣超5.34億元，自營商買超4.33億元。三大法人合計賣超151.50億元。

台股今天跌106.63點，收在8947.06點，成交值新台幣754.12億元。

105年09月12日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,075,475,920 1,465,750,336 -390,274,416
自營商（避險） 4,573,655,980 3,750,897,580 822,758,400
投信 447,669,600 981,384,388 -533,714,788
外資及陸資 17,919,305,002 32,968,929,448 -15,049,624,446
合計 24,016,106,502 39,166,961,752 -15,150,855,250

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