台股再跌逾百點 失守9000點大關

2016-09-12 14:45

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子與金融股、傳產股皆下跌，權值股表現疲軟，股王大立光（3008）更重挫，衝擊台股加權指數終場跌逾百點，失守9000點大關，以今日最低的8947.06點、跌106.63點作收，成交量754.12億元。

上週五美股暴跌，亞洲股市今天全面下挫，台股又逢中秋連假將到，投資人趨保守，包括塑化、鋼鐵、水泥、汽車、觀光、光電、半導體等類股，跌幅均1%-2%之上，金融、食品、紡織、電腦及周邊與營建等類股則跌幅1%以下，僅玻璃陶瓷類股、DRAM與題材個股例如微星（2377） 等有所表現。

蘋果iPhone上週正式發表，新亮點不足，被市場看淡，衝擊蘋概股股價表現續疲軟，股王大立光被外資調降評等，目標價下修為2600元，致使今股價一舉下跌125元、跌幅3.62%，以3325元作收。

台積電（2330）、鴻海（2317）8營收雖分別創單月歷史新高與同期新高紀錄，但受iPhone銷售恐不佳的脫累，今股價也紛收黑；不過，可成（2474）反上漲，收238.5元、上漲5元，

筆電需求回溫、智慧型手機與伺服器需求增溫帶動下，市場調查預估DRAM合約價第4季估將再漲逾一成，行動記憶體也將量價齊揚，利多激勵南亞科（2408）、華邦電（2344）與威剛（3260）、品安（8088）等記憶體族群，股價均上漲。