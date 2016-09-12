| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
連4貶 新台幣爆量重挫1.64角 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 財經

台股再跌逾百點 失守9000點大關

2016-09-12  14:45

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子與金融股、傳產股皆下跌，權值股表現疲軟，股王大立光（3008）更重挫，衝擊台股加權指數終場跌逾百點，失守9000點大關，以今日最低的8947.06點、跌106.63點作收，成交量754.12億元。

上週五美股暴跌，亞洲股市今天全面下挫，台股又逢中秋連假將到，投資人趨保守，包括塑化、鋼鐵、水泥、汽車、觀光、光電、半導體等類股，跌幅均1%-2%之上，金融、食品、紡織、電腦及周邊與營建等類股則跌幅1%以下，僅玻璃陶瓷類股、DRAM與題材個股例如微星（2377） 等有所表現。

蘋果iPhone上週正式發表，新亮點不足，被市場看淡，衝擊蘋概股股價表現續疲軟，股王大立光被外資調降評等，目標價下修為2600元，致使今股價一舉下跌125元、跌幅3.62%，以3325元作收。

台積電（2330）、鴻海（2317）8營收雖分別創單月歷史新高與同期新高紀錄，但受iPhone銷售恐不佳的脫累，今股價也紛收黑；不過，可成（2474）反上漲，收238.5元、上漲5元，

筆電需求回溫、智慧型手機與伺服器需求增溫帶動下，市場調查預估DRAM合約價第4季估將再漲逾一成，行動記憶體也將量價齊揚，利多激勵南亞科（2408）、華邦電（2344）與威剛（3260）、品安（8088）等記憶體族群，股價均上漲。

廣告
  • 電子與金融股、傳產股皆下跌，權值股表現疲軟，股王大立光（3008）更重挫，衝擊台股加權指數終場跌逾百點，失守9000點大關，以今日最低的8947.06點收。（資料照，記者王孟倫攝）

    電子與金融股、傳產股皆下跌，權值股表現疲軟，股王大立光（3008）更重挫，衝擊台股加權指數終場跌逾百點，失守9000點大關，以今日最低的8947.06點收。（資料照，記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股 失守 疲軟
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：台股再跌逾百點 失守9000點大關


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.