| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
關島熱低可能成颱 恐隨莫蘭蒂靠近台灣 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 財經

美國經濟數據失色 VIX恐慌指數急升、美股基金又失血

2016-09-12  14:11

〔記者廖千瑩／台北報導〕近期美國最新經濟數據均大幅失色，引發成長趨緩疑慮，不僅美股出現拉回，VIX恐慌指數也急遽攀升，拖累美股基金和拉美基金上週資金動能均轉為淨流出；歐非中東、金磚四國和歐股基金也持續呈現失血。

反觀全球新興市場和亞太（不含日本）等市場，憑藉著優異財報表現，逆勢獲得國際資金青睞強吸金，其中全球新興市場上週吸金19億美元居冠；而日股基金也因再寬鬆可期下有小幅淨流入，為上週動盪市場添投資亮點。

摩根策略總報酬基金經理人泰利博•謝克（Talib Sheikh）分析，美國8月非農就業數據、ISM製造業和非製造業指數均低於預期，不但大幅壓低聯準會（Fed）九月升息機率，且因就業成長趨緩也令人質疑美國經濟成長動能和展望，全球市場再現震盪，首當其衝的美股基金轉失血11.17億美元。

反觀全球新興市場基金則逆勢吸金，泰利博•謝克（Talib Sheikh）指出，國際資金持續進駐，上週全球新興市場基金再度淨流入19.64億美元，創下近3週買氣之最，連續吸金週數來到第10週；亞太（不含日本）基金上週也轉吸金1.9億美元，終結連兩週失血。

廣告
  • 近期美國最新經濟數據均大幅失色，引發成長趨緩疑慮，不僅美股出現拉回，VIX恐慌指數也急遽攀升，拖累美股基金和拉美基金上周資金動能均轉為淨流出。（彭博）

    近期美國最新經濟數據均大幅失色，引發成長趨緩疑慮，不僅美股出現拉回，VIX恐慌指數也急遽攀升，拖累美股基金和拉美基金上周資金動能均轉為淨流出。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： VIX恐慌指數 美國 美國經濟
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：美國經濟數據失色 VIX恐慌指數急升、美股基金又失血


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.