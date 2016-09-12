美國經濟數據失色 VIX恐慌指數急升、美股基金又失血

2016-09-12 14:11

〔記者廖千瑩／台北報導〕近期美國最新經濟數據均大幅失色，引發成長趨緩疑慮，不僅美股出現拉回，VIX恐慌指數也急遽攀升，拖累美股基金和拉美基金上週資金動能均轉為淨流出；歐非中東、金磚四國和歐股基金也持續呈現失血。

反觀全球新興市場和亞太（不含日本）等市場，憑藉著優異財報表現，逆勢獲得國際資金青睞強吸金，其中全球新興市場上週吸金19億美元居冠；而日股基金也因再寬鬆可期下有小幅淨流入，為上週動盪市場添投資亮點。

摩根策略總報酬基金經理人泰利博•謝克（Talib Sheikh）分析，美國8月非農就業數據、ISM製造業和非製造業指數均低於預期，不但大幅壓低聯準會（Fed）九月升息機率，且因就業成長趨緩也令人質疑美國經濟成長動能和展望，全球市場再現震盪，首當其衝的美股基金轉失血11.17億美元。

反觀全球新興市場基金則逆勢吸金，泰利博•謝克（Talib Sheikh）指出，國際資金持續進駐，上週全球新興市場基金再度淨流入19.64億美元，創下近3週買氣之最，連續吸金週數來到第10週；亞太（不含日本）基金上週也轉吸金1.9億美元，終結連兩週失血。