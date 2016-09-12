台股收盤大跌106.63點 報8947.06點
2016-09-12 13:35
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌106.63點，跌幅1.18％，報8947.06點，成交金額為754.12億元。
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