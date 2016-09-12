東京電玩展 宏達電HTC VIVE展出乖離性百萬亞瑟王VR

2016-09-12 13:50

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電今（12）日宣布首度參加全球遊戲大展－2016東京電玩展，宏達電北亞區總經理董俊良指出，宏達電參與東京電玩展，是把全球最核心的VR供應鏈生態體系最新發展，由宏達電集結呈現給企業用戶、通路夥伴和消費者，並藉由東京電玩展把消息散布至全球，讓全球知道目前VR和剛推出時相比，有很大程度進展，從原來遊戲玩家擴增到其他一般消費者。

2016年是虛擬實境元年，全球掀起一片虛擬實境熱潮，因此今年東京電玩展首度開設虛擬實境專區，吸引全球重量級企業紛紛挺進，值得注意的是，今年有二家台灣廠商進入VR專區，除宏達電外，還有宏達電前執行長周永明離職後出任董事長的Futuretown。

在HTC的展位可享受體驗國際遊戲製作發行巨擘SQUARE ENIX全球首度釋出的HTC Vive版『乖離性百萬亞瑟王VR』及日本重量級電信業者KDDI開發的首款多人連線體驗、互動溝通虛擬實境新作「Linked-door loves Space Channel 5」等多款虛擬實境遊戲。

為積極擴張Vive全球虛擬實境生態系統，HTC Vive版『乖離性百萬亞瑟王VR』將於日本HTC授權零售體驗門市開放體驗，同時日本各地的au直營門市，也在週末舉辦免費體驗活動，另外在各大零售大賣場亦會開設HTC Vive體驗專區，民眾可深度沉浸在虛擬實境世界中，親身體驗全球最完整的虛擬實境系統HTC Vive。

高性能硬體配備是享受深度沉浸與血脈賁張的虛擬實境體驗必備要件，有強大的策略合作夥伴為後盾，包括AMD、Intel、MicroStar International （MSI） 及 NVIDIA，HTC Vive展位將以最新款電腦、高階運算處理器及顯示卡的配備呈現，聯手打造出全球最佳的虛擬實境體驗環境。