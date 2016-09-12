中秋烤肉調查 1/4民眾想邊烤肉邊抓寶

2016-09-12 13:26

〔記者廖千瑩／台北報導〕團購網站今天公布中秋烤肉調查，結果顯示，有近1/4的民眾今年想要邊烤肉邊玩Pokemon Go！調查也指出，要在戶外烤肉的民眾中有65.8%會在離家近的補給站烤肉抓寶。

中秋烤肉大調查於8月26日～8月29日針對站上會員發放問卷，最後總計回收1,149份有效問卷。調查結果顯示，今年有45.4％的受訪民眾選擇居家烤肉，比去年多出2.3％，逐漸與戶外烤肉的比例拉近。

調查也指出，今年烤肉搭配的娛樂，約1/4民眾會選擇玩Pokemon Go，唱卡拉ok及玩撲克牌的則各佔16.3%及15.3%。要到戶外烤肉邊玩寶可夢的民眾中，有65.9％會選在離家近的補給站烤肉，18.1％會到補給站密集的地點，16%會到稀有寶出沒的地點烤肉。