調查：近四成民眾認為退休金至少500萬才夠

2016-09-12 13:21

〔記者廖千瑩／台北報導〕高齡化社會來臨，退休金究竟要準備多少才夠？南山人壽今天公布調查顯示，近4成的民眾認為要準備超過新台幣500萬元以上的退休金才夠，其中更有約16%的民眾認為要準備新台幣1000萬元以上，才能滿足退休生活所需。

為了解民眾對於退休生活的需求及規劃，南山人壽透過媒體民調中心以電話調查方式，針對20歲以上民眾進行調查，在1200多份問卷中，發現有近4成的民眾認為要準備超過新台幣500萬元以上的退休金才夠；僅有26%的民眾認為只要準備新台幣500萬元以下的退休金就已足夠，顯示民眾對退休準備的需求不低。

在退休金規劃方面，調查顯示，有4成民眾認為至少要有500萬元以上退休金才足夠。但若依勞退新制計算，以月薪新台幣4萬元為例，若工作期間每年薪資成長率為2%，工作30年，並預估政府退休金平均報酬率為2%，民眾一次可請領的勞工退休金約新台幣158萬元。

面對退休後的生活，民眾最擔心的分別是照護、財務和醫療等三大問題。有鑑於此，南山人壽建議可透過醫療險來補足醫療缺口，再搭配其他理財投資或是保險規劃，提早做好退休準備。