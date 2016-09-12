| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
關島熱低可能成颱 恐隨莫蘭蒂靠近台灣 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 財經

調查：近四成民眾認為退休金至少500萬才夠

2016-09-12  13:21

〔記者廖千瑩／台北報導〕高齡化社會來臨，退休金究竟要準備多少才夠？南山人壽今天公布調查顯示，近4成的民眾認為要準備超過新台幣500萬元以上的退休金才夠，其中更有約16%的民眾認為要準備新台幣1000萬元以上，才能滿足退休生活所需。

為了解民眾對於退休生活的需求及規劃，南山人壽透過媒體民調中心以電話調查方式，針對20歲以上民眾進行調查，在1200多份問卷中，發現有近4成的民眾認為要準備超過新台幣500萬元以上的退休金才夠；僅有26%的民眾認為只要準備新台幣500萬元以下的退休金就已足夠，顯示民眾對退休準備的需求不低。

在退休金規劃方面，調查顯示，有4成民眾認為至少要有500萬元以上退休金才足夠。但若依勞退新制計算，以月薪新台幣4萬元為例，若工作期間每年薪資成長率為2%，工作30年，並預估政府退休金平均報酬率為2%，民眾一次可請領的勞工退休金約新台幣158萬元。

面對退休後的生活，民眾最擔心的分別是照護、財務和醫療等三大問題。有鑑於此，南山人壽建議可透過醫療險來補足醫療缺口，再搭配其他理財投資或是保險規劃，提早做好退休準備。

廣告
  • 高齡化社會來臨，在退休金規劃方面，調查顯示，有4成民眾認為至少要有500萬元以上退休金才足夠。（資料照，記者張忠義攝）

    高齡化社會來臨，在退休金規劃方面，調查顯示，有4成民眾認為至少要有500萬元以上退休金才足夠。（資料照，記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南山人壽 退休金 高齡化社會
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：調查：近四成民眾認為退休金至少500萬才夠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.