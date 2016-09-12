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兆豐案 檢調疑蔡友才：知洗錢還可能是禿鷹 涉內線交易

前兆豐金董事長蔡友才被檢調懷疑，不止知情洗錢案，還涉嫌利用可能遭重罰訊息套利股票，涉內線交易。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-12  13:38

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀涉洗錢案有最新發展，據報導，檢調疑查到兆豐金前董事蔡友才不止是知情涉洗錢事件、且不甩美國紐約州金融署（DFS）的警告，更在事件惡化後急著跳船，遞出辭呈，事件爆發前又以利用兆豐股價將重挫訊息套利，被疑內線交易。

《上報》報導，檢方和政院專案小組在兆豐金涉洗錢案中，過去是比較傾向蔡友才是「非故意」或是消極不作為，只是不了解DFS作業及警告內容，又或許是他自稱為保護客戶隱私，不過，最新的調查結果顯示，蔡友才不止是知情，甚至可能從中套利，整個案情急轉直下。

據報導，檢方調查，蔡友才早在去年6月就知道紐約分行遭到DFS金檢發現的缺失，但他卻不處理，甚至不理會紐約分行向總行提出的求救要求，拖著事件惡化，一直拖到今年3月時，才突然提出辭呈，DFS等不到兆豐銀的處理結果，最後提出重罰，接著他在離職後，利用已知兆豐銀會被重罰股價可能重挫的訊息，進行內線交易，從中獲利，成為「親自將兆豐銀推下遭美方重罰懸崖的那隻黑手！」

檢方也認為，兆豐銀遭DFS疑涉洗案的重大訊息隱慝，不讓董事會知道，除了蔡友才外，他的核心幕僚前兆豐金主秘王起梆很可能是同夥涉案人之一，難脫涉案嫌疑。

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