花媽愛將任中油董座 陳金德：中油不是頹廢大宅門

高雄市長陳菊（左二）出席新任中油董事長陳金德（右二）就職典禮（記者黃佩君攝）

2016-09-12 12:49

〔記者黃佩君／台北報導〕中油今上午舉行交接典禮，新任董事長、前高市副市長陳金德正式上任，高雄市長陳菊今還親自蒞臨交接，笑稱心情是「嫁女兒」。陳金德表示希望與中油同仁努力擦亮招牌、重返榮耀，讓中油成為一個有活力的公司「而不是頹廢的大宅門」，更當場表示希望申請加入中油工會，成為國營事業董座首例。而陳菊也再提南遷議題，更強調高雄市民對城市安全有高度期待，陳金德具有政治能力及與群眾溝通能力，將可妥善處理未來協商討論。

今交接典禮由經濟部次長楊偉甫擔任監交人，陳金德正式接任新董座。楊偉甫表示，陳金德是台大化工及EMBA雙碩士，兼具專業及對高雄經驗，顯示政府決策充分考慮到南部是中油生產基地重鎮。楊偉甫也說，未來國營事業必須熟悉地方政府發展需要，因此本次人選決定非常具有高度，應可充分處理中油面臨五輕遷廠後的整體轉型，及第三接收站等重大業務推動。

陳金德則表示他希望與同仁一起努力讓中油成為一個有活力的公司，而不是頹廢的大宅門。陳金德說，四十年前對中油是個「美好的時光」，笑稱當時有很多丈母娘都想把女兒嫁給中油的工程師，但如今面對國內外不同競爭及環境變化，目前的確面臨很大挑戰。

陳金德也說，他在高雄擔任環保局長及副市長時期，就常與中油同仁接觸，了解中油員工相當辛苦，經常「沒有什麼笑容」。他也笑稱也許壓力就是來自地方，「我擔任環保局長的時候，不好意思對中油開了相當多的單」。

他也強調，擔任董事長最想做的事情，是希望能跟同仁繼續擦亮中油這塊金字招牌，重返榮耀。他並當場語出驚人表示，希望向工會理事長莊爵安請求正式申請加入石油工會，成為國內唯一加入工會的國營事業董事長。莊爵安則幽默回應「還是要經過審核」。

陳菊致詞時則表示，高雄市跟中油「有很多的恩怨情仇」，因中油有六成產值都在高雄。她認為經濟部請陳金德到中油「很厲害」，因陳金德非常了解高雄作為石化重工業城市的風險，高雄市民對城市安全有高度期待，與中油有很多方向需要協商討論。她也重提南遷及綠色循環園區、大林蒲議題，亟需許多溝通協調，陳金德非常有政治協商及群眾溝通能力，未來能成為好的董事長，增進高市與中油的夥伴關係。