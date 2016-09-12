股匯續雙殺 新台幣一度重貶近2角

2016-09-12 12:40

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到市場提振美國聯準會（Fed）的預期影響，台灣金融市場今天再度上演股匯雙殺格局，加權指數盤中跌破9000點大關，新台幣匯率盤初一度重貶近2角，貶破31.7元價位。

新台幣中午暫以31.719元兌1美元作收，重貶1.67角，台北外匯經紀公司成交量為7.28億美元。

外匯交易員表示，在外資持續賣超台股，並把資金匯出的情況未改變前，新台幣可望續往貶值方向前進。