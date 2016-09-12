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豐興本週鋼筋開跌 每噸降400元

中部電爐廠豐興（2015）開出本週最近盤價，鋼筋每噸調降400元，主要受國內公共工程減少、房市下滑影響；降價後每噸行情約12500元。（路透）

2016-09-12  12:59

〔記者羅倩宜／台北報導〕中部電爐廠豐興（2015）開出本週最近盤價，鋼筋每噸調降400元，主要受國內公共工程減少、房市下滑影響；降價後每噸行情約12500元。豐興表示，鋼筋主要需求在建築市場，上週末南部地區流通價格已先行走低，目前還看不到復甦跡象。

鋼筋價格走低，除受國內需求疲軟拖累，國際廢鋼價格也是主要原因。過去兩週美國貨櫃廢鋼價格已累跌5%，豐興本週宣佈一次跌足，以與國際行情接軌，廢鋼收購價每噸降300元。

上週國際廢鋼小幅下挫，美國貨櫃廢鋼由每噸210降為207美元；美國大船廢鋼上週無報價，停留在每噸250美元，日本2H廢鋼開出平高，由每噸224漲至226美元；澳洲鐵礦砂由每噸59.25降至58.2美元。

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