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景氣谷底翻揚？台經院預測：2018年才有望

2016-09-12  11:31

〔記者王孟倫／台北報導〕近期各項經濟指標出現止跌反彈，是否意味台灣景氣將從谷底翻揚？台經院表示，經濟確實好轉跡象，但力道仍薄弱，尤其，歐、美、日及中國四大經濟體都還沒有起色，景氣表現要有明顯突破，還必須等到2018年。

台灣經濟研究院今天舉辦「台經40智庫高峰會」及「亞洲政經景氣展望研討會」。由於主計總處日前上修今年經濟成長率至1.22%，代表GDP保一有望，加上七、八月我國出口年增率均為正成長，外界關注近期國內景氣是否止跌反轉。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，以台經院每月固定調查的營業氣候測驗點為例，這幾個月，除了六月外，大部分時間都是上揚，確實可以看到一些好轉跡象，但這距離景氣從谷底翻揚，仍有一段距離。

孫明德指出，以產業表現來看，目前只有半導體比較好，台灣景氣要起來，不可能只靠單一產業，而內需方面，我們看到近期台股不錯，但國際景氣尚未明顯復甦，這會讓保守觀望時期會拉長。

國內景氣何時能谷底翻揚？孫明德直言，不要有太大期待會在今明（2016、2017）兩年，「目前來看，應要等到後年（2018年），才會看到明顯的突破與轉機」。

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  • 台經院景氣預測中心主任孫明德表示，歐美日中經濟體都尚未起色，景氣表現要有明顯突破，須等到2018年。（資料照／記者王孟倫攝）

    台經院景氣預測中心主任孫明德表示，歐美日中經濟體都尚未起色，景氣表現要有明顯突破，須等到2018年。（資料照／記者王孟倫攝）

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