景氣谷底翻揚？台經院預測：2018年才有望
2016-09-12 11:31
〔記者王孟倫／台北報導〕近期各項經濟指標出現止跌反彈，是否意味台灣景氣將從谷底翻揚？台經院表示，經濟確實好轉跡象，但力道仍薄弱，尤其，歐、美、日及中國四大經濟體都還沒有起色，景氣表現要有明顯突破，還必須等到2018年。
台灣經濟研究院今天舉辦「台經40智庫高峰會」及「亞洲政經景氣展望研討會」。由於主計總處日前上修今年經濟成長率至1.22%，代表GDP保一有望，加上七、八月我國出口年增率均為正成長，外界關注近期國內景氣是否止跌反轉。
台經院景氣預測中心主任孫明德表示，以台經院每月固定調查的營業氣候測驗點為例，這幾個月，除了六月外，大部分時間都是上揚，確實可以看到一些好轉跡象，但這距離景氣從谷底翻揚，仍有一段距離。
孫明德指出，以產業表現來看，目前只有半導體比較好，台灣景氣要起來，不可能只靠單一產業，而內需方面，我們看到近期台股不錯，但國際景氣尚未明顯復甦，這會讓保守觀望時期會拉長。
國內景氣何時能谷底翻揚？孫明德直言，不要有太大期待會在今明（2016、2017）兩年，「目前來看，應要等到後年（2018年），才會看到明顯的突破與轉機」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 面板組國家隊 業者要求三配套
- 新光金風雲湧！李紀珠上任 吳欣盈高調辦研習宣戰
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司八月營收表
- Q2平板出貨季減2.7％ IDC：Q3可望大幅成長
- 創意產業閃金光…至少6000億產值等著摘
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
- 鯖魚文化季大鯖魚 明年起保留不燒
- 獨家》莫蘭蒂颱風逼近 在美國的賴清德決定先.......
- 《中英對照讀新聞》Hajj 2016: When is it and how long does it take? 2016年麥加朝覲：何時？為期多久？
- 要獨立！加泰隆尼亞超過80萬人上街怒吼
- 韓片領先國片 《六弄》導演：其實台灣做得到
- 搭貓纜賞月 中秋連假推星光票
- 警槍殺女友再自戕 動機疑是「自殺又捨不得她」
- 桃警許稚偉攜槍會女友 疑槍殺後自戕雙亡
- 莫蘭蒂進逼 氣象局：不排除明發布陸警
- 《TAIPEI TIMES 焦點》DPP, Cabinet to discuss priorities for legislation
- 世界盃拔河賽 台灣女將包辦6金
- MLB》王牌傷癒歸隊奪勝 金鶯追平藍鳥並列外卡第一
- 黃子佼入圍金鐘 不敢小覷其他人
- 睡少女害她媽崩潰 水電工都賠
- 悍婦肇逃 當庭罵人搞假車禍
- 又是張淑晶 員工喪命還偷復工
- 封王激情夜後 黑田下二軍
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 藍委促林全內閣改組 「與其被霸凌不如辭職解脫」
- 陳子鏞故居百年古磚 變社造文創
- 這媽媽好強！設計親子變裝包獲專利 多國訂單
- 觀光困境…業者上街 要生存能溫飽
- 黃義雄拚命三郎 化療完進棚盯場
- 希拉蕊健康堪憂 外媒：可能退選或被撤換
- 中央給9地蓋社宅 新北不合用挨批
- 自由廣場》該去天安門廣場抗議才對吧！
- 本週汽柴油不調整
- 10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
- G罩杯有多重？小隻馬女優實測大公開！
- 【閱讀小說】 一褲底全藏鬼 － 下
- 失業者職訓 就業率達77％
- 步姐不滿首任丈夫拍Gay味寫真 婚姻1年告終
- 50人依法休假 不影響台鐵中秋疏運
- 羅東鎮農會百歲 推廣在地食材
- 928教師節 僅幼兒園教保員可以放假
- 彰化又見毒狗 3流浪狗口吐白沫亡
- 義甲》伊卡爾迪梅開二度 國際米蘭逆轉奪本季首勝 （影音）
- 09/12 各報重點新聞一覽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：景氣谷底翻揚？台經院預測：2018年才有望
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分