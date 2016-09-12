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Q2平板出貨季減2.7％ IDC：Q3可望大幅成長

2016-09-12  11:26

〔記者卓怡君／台北報導〕根據IDC （國際數據資訊）全球硬體組裝研究團隊最新的供應鏈調查研究報告顯示，2016年第二季全球平板組裝產業在市場淡季與關鍵零組件缺貨等因素的衝擊下，出貨量較前季下滑2.7%，其中全球普通平板（Slate Tablet）組裝出貨量較前季下滑3.2%，全球可拆卸式平板（Detachable Tablet）組裝在取代傳統筆電的效應帶動下，出貨量則較前季成長1.2%。

IDC全球硬體組裝研究團隊資深研究經理徐美雯表示，2016年第二季全球平板組裝出貨量除了受到市場淡季與手機螢幕大尺寸化的影響之外，關鍵零組件包括液晶模組（LCM）、處理器（Processor）和大容量硬碟 （HDD：Hard Disk Drive）等產品缺貨，也對平板產業的組裝出貨量造成衝擊，相較於品牌大廠，二線品牌與白牌廠商的出貨量受到零組件缺貨的影響更大。

在廠商的出貨量比重方面，中國組裝廠占全球普通平板出貨量近五成，穩居全球第一；在可拆卸平板組裝方面，台灣組裝產業憑藉著筆記型電腦製造的經驗、產品品質等優勢，仍維持七成以上的全球組裝比重，在個別廠商的表現方面，鴻海（2317）與和碩（4938）的出貨量穩居第一與第二名。

展望第三季，IDC全球組裝研究團隊預估，全球平板組裝產業在市場旺季、關鍵零組件供貨回穩等因素的帶動下，出貨量將再度呈現大幅成長；此外，下半年隨著中國廠商逐漸步入高階、高品質的可拆卸式平板組裝市場，中國廠商的出貨量也將隨之逐步攀升。

至於2017年以後，預計將有更多廠商選擇投入採用OLED螢幕的平板產品開發，可折疊式的顯示螢幕（Foldable/Bendable Display）技術一旦被運用在平板上，預計將可望帶動另一波的換機需求，成為平板組裝產業的主要成長動能。

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  • 2016年第二季全球平板組裝產業在市場淡季與關鍵零組件缺貨等因素的衝擊下，出貨量較前季下滑2.7%。（資料照，記者李靚慧攝）

    2016年第二季全球平板組裝產業在市場淡季與關鍵零組件缺貨等因素的衝擊下，出貨量較前季下滑2.7%。（資料照，記者李靚慧攝）

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