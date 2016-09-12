輸銀理事主席林水永：2018年資本額將增至320億
2016-09-12 10:38
〔記者盧冠誠／台北報導〕中國輸出入銀行今天舉行理事主席交接，前理事主席凌忠嫄轉任土地銀行董事長，新任理事主席由原總經理林水永升任，他說，2018年輸銀資本額將增至320億元。
林水永表示，今年在輸銀服務已滿31年，接下這項職務內心是惶恐及榮幸，特別是面對國際情勢變化，輸銀任務會更艱鉅，但相信未來在政府強而有力的政策支持，以及全體同仁努力下，輸銀一定會有更好成績。
財政部次長蘇建榮指出，輸銀在新南向政策扮演重要角色，林水永資歷完整，可借重其全方面實戰經驗，帶領創造更高的績效。
凌忠嫄也表示，林水永過去30多年來，為輸銀建立非常好的基礎，不管國際情勢怎麼變，相信仍可達成政府交付的任務。
輸銀日前獲得財政部200億元增資，並分3年完成，其中100億元今年到位，明、後年各50億元，林水永說，2018年輸銀資本額可到320億元。
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