中秋前先來團圓？財部：盡快約詢蔡友才

財政部次長蘇建榮表示，會盡快約詢蔡友才，因為還有一些公股管理的部分有待釐清。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-12 10:20

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對「兆豐案」，前兆豐金（2886）董事長蔡友才所應負的責任，財政部次長蘇建榮表示，會盡快約詢他，因為還有一些公股管理的部分有待釐清。

對於向蔡友才求償的部分，蘇建榮指出，督導小組的決議裡面已經說得很清楚，未來會跟投保中心及兆豐銀行共同研議，怎樣進行民事追償。

蘇建榮今天上午出席輸出入銀行理事主席交接，會後被問到兆豐案相關議題，他說，NYDFS（美國紐約州金融服務署）檢討報告出來後，到底蔡友才有無善盡公股董事的職責，以及金融管理階層的責任，這部份我們會進一步來了解、約詢。