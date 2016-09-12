開盤下挫40點 台股跌破9000大關

2016-09-12 09:27

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台股上週六全球獨家開盤大跌逾百點，量縮至500億以下，收盤跌破月線，今日早盤繼續下挫，加權指數數度跌破9000大關，最低來到8991點。

大型權值股部分，台積電（2330）下跌1.12％，報176元；大立光（3008）下跌2.46％，報3365元；鴻海（2317）平盤報78元；聯發科（2454）下跌0,42％，報239元；可成（2474）上漲1.28％，報236.5元。

類股部分，橡膠、汽車、貿易百貨跌幅有1％，生計醫療長是相對超前，上漲0.5％。

分析師指出，臨近中秋連假，投資人偏空情緒濃厚，外資上週六持續賣超，上週六尚未消化完的美股重挫壓力將持續衝擊台股，短線大盤回測月線，應呈現短期整理格局。