創意產業閃金光…至少6000億產值等著摘

預計台灣文創業約有 6000億產值。（圖為臺中歌劇院資料照，記者廖耀東攝）

2016-09-12 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕為協助創意產業發展，金管會訂下 3年放款3600億元目標，而在今年7月，已經提前達陣，預定可以創造出至少6000億元的產值。

《工商時報》報導，截至7月底文創放款餘額達3,676億元，比102年底增加1,859億元；據國銀解釋，包括從影視產業、音樂表演到經紀、展演設施、乃至畫廊、藝術經紀…等有形及無形的產業都算是文創產業。