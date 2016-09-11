中秋加碼 周二大樂透頭獎上看3億

2016-09-11 19:12

［記者吳佳蓉／台北報導］4.4億中秋加碼開跑！台灣彩券公司表示，周二大樂透頭獎將加碼8000萬元，加上先前「連10摃」累積的獎金，頭獎將上看3億元；此外，大樂透二獎至六獎也全加碼，加碼金額最高100萬元、最低100元。民眾可前來試試手氣，為自己賺筆中秋獎金。

台彩表示，至上周五，大樂透已連10期摃龜，累積頭獎金額為1.8億元，加上預估這幾天的銷售額4000萬元及頭獎加碼8000萬元，周二頭獎將直接上看3億元。同時，除周二外，周五大樂透頭獎同樣也會有8000萬元加碼。

台彩指出，若周二大樂透開出，由於有保證中獎的1億元及8000元加碼金，周五頭獎仍達1.8億元。如果周二未開出，隨獎金持續累積，周五頭獎至少上看4億元以上。

台彩總經理黃志宜表示，不像去年有3次20億元以上的連摃紀錄，今年電腦型彩券常連摃個幾期就開出，「很容易就中」，大樂透今年連摃超過10期的次數，也只有兩次，呼籲想中獎動作要快。

此外，黃志宜指出，今年中秋即使中不了頭獎，也可享受加碼樂趣，因為周二及周五的大樂透二獎至六獎，同樣將各自加碼100萬、5萬、1萬、5000元及1000元。

明日起至26日，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO，「猜大小」獎金倍數將從6倍提高為7倍，「基本玩法」1~6星獎金也會增加，例如6星全中，獎金將從2.5萬元翻倍至5萬元。

台彩表示，中秋加碼後，緊接著雙十國慶也將有一系列加碼活動，包括國慶日當天的威力彩頭獎2億元加碼，以及10月4日、7日的大樂透加碼，屆時會各加開20組500萬元獎項，當周沒開完的獎項，將持續加開直至10月21日。10月3日至22日的「今彩539」，頭獎單注獎金也將提高至1000萬元，二獎提高至3萬元。