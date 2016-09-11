9/11重要財經新聞一覽
2016-09-11 09:30
自由時報財經︰兆豐案 政院要求立即對蔡友才求償
兆豐銀行紐約分行遭美國重罰案，行政院昨召開督導小組會議，認定前兆豐金董事長蔡友才面對美方調查此事，知情卻不處理，疏失責任明確，要求相關部會立即啟動民事求償訴訟，由財政部、投保中心、兆豐銀共同研議、積極進行。
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蘋果日報財經︰尹衍樑：不介入中信董監選舉
兆豐銀涉洗錢案愈演愈烈，昨日凌晨兆豐金（2886）前董座蔡友才以300萬元交保後，潤泰集團總裁尹衍樑下午親筆發出聲明，還接受電視台專訪，強調不會介入中信金董監選舉，包括他、蔡友才及關係人，都不會擔任中信金的董監事，或董事長，由「蔡尹林」結盟成立鑒機資產，取得中信金近3%持股，「純粹是投資」。
工商時報財經︰15檔營收三升股 強棒
第3季進入產業旺季，據統計，15檔8月合併營收月增、年增，前8月營收年增「三升」，且上周法人買超、股價漲幅強勢股，包括台積電、微星及金寶等，專家看好9月營收可望持續成長，將是台股短線轉弱、盤勢混沌之際的最佳選擇。
中國時報財經：知情不報 疏失明確 兆豐案督導小組：立即對蔡友才提民事求償
行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨舉行第四次會議，督導小組認為，前兆豐金董事長蔡友才疏失責任明確，要求應立即啟動民事求償訴訟；針對相關求償訴訟，由財政部、投保中心、兆豐銀行共同研議，積極啟動進行。
星島日報財經︰儲局鴿派「叛變」 恐慌指數急飆
美國聯儲局官員自8月底Jackson Hole會議以來，頻頻為金融市場帶來「黑天鵝」效應。素來被列為鴿派的波士頓儲銀行長羅森格倫，加入支持短期加息的鷹派行列，即時令高位尋頂的美國股市不寒而慄，由開市跌到收市，債價亦應聲下跌，債息升至3個月以來新高。市場正注視有投票權的聯儲局理事布雷納德本周一的演說，會否又有「鴿轉鷹」的戲碼。
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