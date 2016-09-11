反新南向？南僑陳飛龍解釋…

2016-09-11 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕南僑集團反南向政策？會長陳飛龍出面解釋，認為南向政策必須有配套，尤其是在高關稅部分，只要能破除，才掃除前進南亞的障礙。

南僑集團在中國及泰國都有相當多投資，更在25年前就前進泰國設立食品工廠，生產泡麵及米果，這些產品主銷歐美。

南僑自己往南走，卻傳出反政府新南向政策，引發外界諸多聯想，《聯合報》報導，南僑集團會長陳飛龍解釋，以他經驗，「南向發展的確有機會，但相關配套要做足」，主要就是關稅問題，同樣輸往歐美，泰國出口課稅只要1%，台灣出口則要14%，而使得成本大不同；南僑米果從不在台灣上市，就是因為要課20%重稅。