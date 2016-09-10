大福彩、大福獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得！
2016-09-10 22:28
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月10日）開獎的第105000073期大福彩頭獎、大福獎摃龜，第105000218期今彩539頭獎開出1注，由台中市豐原區南村里圓環東路801號1樓的金億彩券行開出。
第105000073期大福彩中獎號碼為：「08、10、14、18、30、35、40，特別號13」，頭獎摃龜，貳獎2注獲得，可得25萬元，參獎共89注獲得，每注可得4000元，肆獎共1629注獲得，每注可得400元，普獎共1萬2580注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜，小福獎共4注獲得，每注可得10萬。
第105000218期今彩539中獎號碼為「11、17、25、31、37」，頭獎開出1注，可得800萬元，貳獎共160注獲得，每注可得2萬元，參獎共5905注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬4184注獲得，每注可獲得50元。
第105000218期39樂合彩中獎號碼為「11、17、25、31、37」，四合摃龜，三合共160注中獎，每注可得1萬1250元，二合共6158注中獎，每注可得1125元。
第105000218期3星彩中獎號碼為「931」，正彩共16注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000218期4星彩中獎號碼為「5441」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 各國預測莫蘭蒂颱風路徑 中秋襲台機率高
- 田協理事長蔡辰威請辭// 體育署長被批不適任
- 不甩國際指責核爆 北韓批朴槿惠「骯髒妓女」
- 愷樂才嘴甜 卻洩KID痔瘡
- 火箭被UFO炸掉？ SpaceX總裁：不排除這個可能
- 就讀高中特殊需求類科 免學雜費
- 《中英對照讀新聞》Wooden sculpture of London goes up in flames to mark Great Fire anniversary 倫敦木雕毀於一燼 以誌「大火」週年
- 苗縣府融資平台42億用罄 包商請無款
- 中橫臨37便道巨石開拆
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 日職》廣島相隔25年第7度封王 老將黑田博樹哭了
- 女神卡卡塗鴉人肉簽名板
- 考試院生活圈 靜謐純住家 收租投報高
- 開發案卡移樹 市長︰擬合約載明
- 基因解密 長頸鹿分4種
- 小學生麻辣提問 唐鳳：我沒變性
- 崁頂焚化爐頻出包 縣府評估解約
- 機捷年底可望通車 市府將辦試乘
- 張川田逝世10週年 水牛精神推廣協會送米濟弱
- 醋男狂追情敵 撞飛無辜騎士
- 詐騙家族賣嬰兒用品 百人上當
- 苓子林中排易淹 農民促疏浚
- 號召運協反撲 ! 蔡辰威拋辭職震撼彈
- 馮明珠赴中任職 故宮：擔心權益受損
- 南市議長補選 民進黨內初選僅賴美惠登記
- 孫志浩要再婚 賈靜雯早知道
- 往事留聲機 那年稻穀的故事
- 大學博覽會 溫柔敦厚中文系
- 微小說 蜜語
- 景美台師大聯隊 世界拔河賽奪3金
- 打羽球打到跟腱斷裂 姿勢不良熱身不足惹禍
- 伊朗與西亞世界》西亞與強權關係之變與不變
- 火燒車事件 國台辦：對中客赴台影響嚴重
- 推動正名屏東開辦平埔族「熟」註記
- 一場大雨 市區、吉安多處積水
- 1分·2鮮·3茶飲 中秋健康吃
- 高二女甫高分轉學 緩步走鐵軌尋短
- 畜牧場限制下修 新園里民赴議會抗議
- 北市競選廣告規定修改 違規直接罰
- 威廉拍電影 屁屁吃香 阿緯力挺 砸老本包場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大福彩、大福獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分