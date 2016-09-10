大福彩、大福獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得！

2016-09-10 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月10日）開獎的第105000073期大福彩頭獎、大福獎摃龜，第105000218期今彩539頭獎開出1注，由台中市豐原區南村里圓環東路801號1樓的金億彩券行開出。

第105000073期大福彩中獎號碼為：「08、10、14、18、30、35、40，特別號13」，頭獎摃龜，貳獎2注獲得，可得25萬元，參獎共89注獲得，每注可得4000元，肆獎共1629注獲得，每注可得400元，普獎共1萬2580注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜，小福獎共4注獲得，每注可得10萬。

第105000218期今彩539中獎號碼為「11、17、25、31、37」，頭獎開出1注，可得800萬元，貳獎共160注獲得，每注可得2萬元，參獎共5905注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬4184注獲得，每注可獲得50元。

第105000218期39樂合彩中獎號碼為「11、17、25、31、37」，四合摃龜，三合共160注中獎，每注可得1萬1250元，二合共6158注中獎，每注可得1125元。

第105000218期3星彩中獎號碼為「931」，正彩共16注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000218期4星彩中獎號碼為「5441」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。