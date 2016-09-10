政院兆豐督導小組：金管會、財部3周內提改進措施
2016-09-10 21:35
〔記者王孟倫／台北報導〕行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」今日召開會議，會中強調「相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報，就可免於督管責任」，要求財政部、金管會至遲於3星期內應提出強化督管和監理改進方法，以杜絕類似事件再度發生，並向國人清楚交代。
本次會議由督導小組召集人林錫耀副院長主持，除小組委員及金管會、法務部、財政部相關部會，並邀請兆豐金董事長、證券投資人及期貨交易人保護中心董事長及臺灣銀行總稽核列席提供意見。
兆豐案跨部會專案小組今日提出最新調查進度說明，根據目前調查資料，前董事長蔡友才疏失事實明確，督導小組認為應立即啟動民事求償訴訟，相關求償訴訟之提起，請財政部、投保中心、兆豐銀行共同研議，積極啟動進行。
此外，會議亦針對金管會、財政部就本案涉及的相關法規命令、督管措施與機制進行討論；督導小組認為，兆豐案遭美方重罰，相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報，就可免於督管責任，因此，要求財政部、金管會至遲於3星期內應提出強化督管和監理改進方法，特別是針對內稽內控和法遵應有的改革措施，以能杜絕類似事件再度發生。
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