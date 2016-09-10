大福彩、今彩539開獎囉！

2016-09-10 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月10日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：08、10、14、18、30、35、40。特別號13。

今彩539：11、17、25、31、37。

39樂合彩：11、17、25、31、37。

3星彩：931。

4星彩：5441。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。