三貝德8月營收0.86億元 9月邁入旺季

2016-09-10 18:37

〔記者張慧雯／台北報導〕三貝德（8489）今日公布8月營收為0.86億元，較去年同期成長23.91%，累計2016 年1到8月營收為5.47億元，也較去年同期成長27.94%。

三貝德表示，8月營收成長受惠國高中開學前夕的傳統旺季，帶動旗下升學王國、高中等主力數位教育產品保持良好銷售動能。由於三貝德自6月會考成績放榜後，在北、中、南各地大規模舉辦免費升學落點分析講座，隨著會員在9月開學後陸續著手準備課業與輔助教材，將有助三貝德整體銷售保持良好成長趨勢。

三貝德指出，9月是學生的開學月，今年與往年不同的是學生及家長在學習上除了尋找補習班外，數位學習也變成熱門選項，由於數位學習的花費約在傳統補習班的3折，使得市區家長在相同預算下可選擇更多科目，郊區家長可花少許費用便可享受市區資源。