兆豐銀工會：立即撤換紐約分行經理及酬庸職務

2016-09-10 18:33

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控、銀行董總及董事會人事均已調整完畢，兆豐銀工會今日發布聲明，呼籲應立即撤換紐約分行經理人職務；眾多已屆齡退休卻轉任兆豐金各子、孫公司擔任董、總職務的高階主管也應撤換，以杜絕「酬庸」疑慮。

兆豐金控今日完成總經理交接，下午也全面改派兆豐銀行董事及監察人，完成金控、銀行的董事會「換血」，不過，兆豐銀工會認為，部分讓外界有疑慮的高階人事，新經營階層應該優先處理。

工會要求，立即撤換兆豐銀行紐約分行經理人職務，以解外界的疑慮。

其次，為了避免再給外界「酬庸」的爭議，工會要求，應立即撤換先前已屆齡退休卻轉任至兆豐金控各子、孫公司擔任董事長、總經理職務的高階主管。

工會特別點名目前擔任泰國子行董事長的前總經理魏美玉，以及安豐企業董事長王國盛等人，工會強調，日後若有實際需求，應該在該主管62歲之前即派任，不應在屆齡退休後才安排。

不過，先前呼籲應還給工會2席董事席次的兆豐銀工會，並未能如願，對此，工會表示遺憾，也期望財政部能盡速謀求補救之道，以落實產業民主精神。

工會也為基層員工發聲，強調該行目前經營方向已嚴重偏離銀行本業，應專注企金及外匯等核心業務，改正「重績效輕管理」的心態，並補足法遵、風險控管、內部稽核相關人才。

工會呼籲，應回歸「專業理專」負責理財業務，原「專案理專」則立即歸建原部門，以補足法遵相關業務的人員需求，再有不足人力，則應立即對外招募。