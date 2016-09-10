樂陞8月營收2.06億元 月增率0.29％

2016-09-10 18:43

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）今日公告8月營收為2.06億元、月增率0.29%；樂陞表示，目前自有IP仍在開發中，大部分授權尚未完成，且遊戲尚未正式上線運營，但從1-8月累計合併營收較去年同期成長10.81%來看，集團仍呈現穩定成長。

樂陞表示，由於Tiny Piece因已決議處分，轉列待處分資產，故8月合併營收並未包含Tiny Piece，不過本年度新增轉投資公司同步網絡，挹注營收，足以彌補Tiny Piece過去所貢獻營收，同步網絡8月營收挹注0.86億元，相較去年同期Tiny Piece貢獻營收高。

樂陞也表示，此次百尺竿頭收購案破局，公司與股東均為受害者，惟公司營運正常，樂陞全體員工更將持續努力，爭取良好績效。