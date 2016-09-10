| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

樂陞8月營收2.06億元 月增率0.29％

2016-09-10  18:43

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）今日公告8月營收為2.06億元、月增率0.29%；樂陞表示，目前自有IP仍在開發中，大部分授權尚未完成，且遊戲尚未正式上線運營，但從1-8月累計合併營收較去年同期成長10.81%來看，集團仍呈現穩定成長。

樂陞表示，由於Tiny Piece因已決議處分，轉列待處分資產，故8月合併營收並未包含Tiny Piece，不過本年度新增轉投資公司同步網絡，挹注營收，足以彌補Tiny Piece過去所貢獻營收，同步網絡8月營收挹注0.86億元，相較去年同期Tiny Piece貢獻營收高。

樂陞也表示，此次百尺竿頭收購案破局，公司與股東均為受害者，惟公司營運正常，樂陞全體員工更將持續努力，爭取良好績效。

廣告
  • 雖然受到百尺竿頭公開收購破局事件影響，但樂陞8月營收仍持穩。（記者張慧雯攝）

    雖然受到百尺竿頭公開收購破局事件影響，但樂陞8月營收仍持穩。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 8月營收 樂陞 營收
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：樂陞8月營收2.06億元 月增率0.29％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.