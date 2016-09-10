加油免驚 台塑化：下週汽柴油價格不變
2016-09-10 17:43
加油免驚！下週汽柴油價格不調整。（記者張慧雯攝）
〔記者張慧雯／台北報導〕加油免驚！本周國際油價變動不大，台塑石化今（10）日下午宣布，自9月12日（周一）凌晨1點開始，汽、柴油價格不調整。
參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.8元、95+無鉛汽油每公升24.3元、98無鉛汽油每公升26.6元、超級柴油每公升20.1元。
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