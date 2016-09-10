新台幣連3貶 收31.552元

2016-09-10 16:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天全球獨家開市，並在亞洲盤率先反應美國聯準會（Fed）鷹派官員談話的衝擊，終場貶值4.2分，以31.552元兌1美元作收，匯價連3貶並創1週新低，台北外匯經紀公司成交量為2.35億美元。

本週新台幣呈現先升後貶格局，累計升值1.51角，升幅為0.48％；展望下週，外匯交易員認為，預料未來Fed鷹、鴿兩派官員仍會相繼放話，並牽動國際美元強弱，進而影響新台幣波動。

新台幣今以31.600元開出，最高31.510元、最低31.650元，終場收31.552元。