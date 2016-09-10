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尹衍樑親筆聲明 不介入中信金董監改選

2016-09-10  15:58

〔記者廖千瑩／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑透過鑒機資產管理大量買進中信金股票，有意吞下中信金，尹衍樑今天發出親筆署名的聲明，試圖合理化自己的投資行為。尹衍樑強調，針對近日傳出鑒機資產意圖併購中信金，均為友人基於商業考量的建議；他強調，絕對不會介入中信金董監改選。

以下是尹衍樑親筆聲明內容：

衍樑對於中信金控始終抱持著關心的態度，坊間近日不斷傳聞鑒機資產意圖併購中信金之事，均為友人基於商業考量之建議。衍樑個人與中信集團辜仲諒及其先翁辜濂松先生二代交情、情誼深厚。

過去幾年，購買中信股票皆屬企業正常投資行為，如能有機會供獻商場經驗，結合雙方經營策略，為廣大中信投資人創造更好的獲利條件，實乃衍樑初衷。面對國際市場多變，強強合更是企業需求，如今引起外界猜疑，衍樑必須加以澄清。此外，衍樑絕對不會在這次董事會改選中介入董監選舉事宜。

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  • 尹衍樑強調，絕對不會介入中信金董監改選。（資料照，記者廖振輝攝）

    尹衍樑強調，絕對不會介入中信金董監改選。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 尹衍樑親筆聲明。（潤泰劉忠賢提供）

    尹衍樑親筆聲明。（潤泰劉忠賢提供）

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相關關鍵字： 中信金 尹衍樑 潤泰 鑒機
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標題：尹衍樑親筆聲明 不介入中信金董監改選


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