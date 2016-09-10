| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市府發佈新人事！ 2副市長史哲、許銘春接任
 首頁 > 財經

電信三雄前8月每股獲利 台灣大第一

2016-09-10  16:14

〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄前八月每股獲利出爐，台灣大（3045）以每股稅後盈餘3.91元居冠，其次為中華電（2412）的3.77元，以及遠傳（4904）的2.5元。

台灣大8月營收為95.6億元，稅後盈餘14億元，每股稅後盈餘0.51元。累計前八個月合併營收765.9億元，稅後盈餘106.4億元，每股稅後盈餘3.91元。

中華電8月營收196.9億元，年增4.7%，稅後盈餘33.7億元，每股稅後盈餘0.43元。累計前8月營收1515億元，年增0.4%，稅後盈餘292.8億元，每股稅後盈餘3.77元。

遠傳電信8月營收77.63億元，稅後盈餘10.77億元，每股稅後盈餘 0.33元。累計前八月，營收622.13億元，稅後盈餘81.57億元，每股稅後盈餘 2.5元。

廣告
  • 電信三雄前八月每股獲利出爐，台灣大（3045）以每股稅後盈餘3.91元居冠。（資料照，記者王駿杰攝）

    電信三雄前八月每股獲利出爐，台灣大（3045）以每股稅後盈餘3.91元居冠。（資料照，記者王駿杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華電 台灣大 每股獲利 營收 遠傳 電信三雄 電信業
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：電信三雄前8月每股獲利 台灣大第一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.