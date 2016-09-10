電信三雄前8月每股獲利 台灣大第一

2016-09-10 16:14

〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄前八月每股獲利出爐，台灣大（3045）以每股稅後盈餘3.91元居冠，其次為中華電（2412）的3.77元，以及遠傳（4904）的2.5元。

台灣大8月營收為95.6億元，稅後盈餘14億元，每股稅後盈餘0.51元。累計前八個月合併營收765.9億元，稅後盈餘106.4億元，每股稅後盈餘3.91元。

中華電8月營收196.9億元，年增4.7%，稅後盈餘33.7億元，每股稅後盈餘0.43元。累計前8月營收1515億元，年增0.4%，稅後盈餘292.8億元，每股稅後盈餘3.77元。

遠傳電信8月營收77.63億元，稅後盈餘10.77億元，每股稅後盈餘 0.33元。累計前八月，營收622.13億元，稅後盈餘81.57億元，每股稅後盈餘 2.5元。