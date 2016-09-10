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韓進重整 長榮提供替代運送方案

2016-09-10  15:51

〔記者王憶紅／台北報導〕原CKYHE聯盟航商韓進海運申請進入重整程序，造成該公司航線無法正常運作，也使得已裝載於韓進船上的長榮貨載受到延誤。

長榮指出，為了讓貨主即時掌握受影響的貨物動態，在公司網頁的電子商務系統增加新功能，方便客戶查詢韓進的船舶位置與貨物運送進度，並針對該公司原本營運的航線，透過長榮的航運網路，提供替代運送方式之相關訊息，為客戶的運送需求提供有效的解決方案。

除了電子商務功能的升級，讓客戶掌握貨物動態之外，長榮更配合客戶需求，積極調度航班，維持穩定的運送服務，並協調聯盟夥伴、港口與碼頭裝卸公司等運送服務鏈的相關業者，對於受到韓進事件影響的客戶提供必要的協助，並儘可能完成貨物運送。

詳細的貨物動態查詢服務與替代運送方案訊息，請上長榮網頁，或洽詢長榮各地區業務代表與客服人員。

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  • 除了電子商務功能的升級，讓客戶掌握貨物動態之外，長榮更配合客戶需求，積極調度航班，維持穩定的運送服務，並協調聯盟夥伴、港口與碼頭裝卸公司等運送服務鏈的相關業者，對於受到韓進事件影響的客戶提供必要的協助，並儘可能完成貨物運送。（資料照，記者黃旭磊攝）

    除了電子商務功能的升級，讓客戶掌握貨物動態之外，長榮更配合客戶需求，積極調度航班，維持穩定的運送服務，並協調聯盟夥伴、港口與碼頭裝卸公司等運送服務鏈的相關業者，對於受到韓進事件影響的客戶提供必要的協助，並儘可能完成貨物運送。（資料照，記者黃旭磊攝）

  • 長榮指出，為了讓貨主即時掌握受影響的貨物動態，在公司網頁的電子商務系統增加新功能，方便客戶查詢韓進的船舶位置與貨物運送進度。（翻攝長榮官網）

    長榮指出，為了讓貨主即時掌握受影響的貨物動態，在公司網頁的電子商務系統增加新功能，方便客戶查詢韓進的船舶位置與貨物運送進度。（翻攝長榮官網）

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