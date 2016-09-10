辣椒8月營收0.39億元 月增率20.35％
2016-09-10 15:30
〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於全新線上遊戲-韓國知名遊戲鉅作《ELOA 艾洛亞Online》完整貢獻8月營收，再加上旗下熱門遊戲推出大型改版，紅心辣椒（4946）8月營收達0.39億元，月增率高達20.35%。
辣椒表示， 暑假黃金檔期，雖市場掀起寶可夢風潮，但辣椒所推出瘋迷全球的奇幻MMORPG大作《ELOA 艾洛亞Online》，遊戲自7月26日上市以來，好評不斷，為辣椒增添8月營運材火；而辣椒旗下熱門遊戲也推出各式豐富改版內容及活動，帶動8月整體營收成長。
展望9月，由於有中秋連續假期的加持，辣椒指出，旗下除各款既有遊戲將持續推出各式豐富改版內容及活動刺激整體營收外，將推出《ELOA 艾洛亞Online》改版，盼增添營運動能。
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