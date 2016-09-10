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7場演唱會＋S.H.E合體 華研8月營收創新高

2016-09-10  15:15

〔記者張慧雯／台北報導〕繼7月營收1.47億元創立歷史新高後，華研（8446）公告8月營收1.61億元，再度寫下新紀錄，累積1-8月營收達8.84億元，較去年的6.43億元，成長37.5%。

華研表示，旗下歌手林宥嘉於6月份發行新專輯「今日營業中」、田馥甄於7月發行新專輯「日常」深獲好評，除7-8月暑假舉辦巡迴演唱會場場爆滿外，因為專輯效應發酵，第4季陸續接獲各地音樂節演出邀約，熱度不減。

此外，今年是S.H.E成軍15周年，推出歌迷期待已久的 S.H.E合體新歌「永遠都在」EP，並於8月26日至9月19日在松山文創園區舉辦S.H.E 15th「團圓One in One」經典展。

華研表示，8月營收再創歷史新高，主要是舉辦7場田馥甄、林宥嘉、動力火車等三組藝人巡迴演唱會為史上單月最多場次外，其他還有來自旗下藝人新增中國真人秀表演與戲劇演出，及直播授權與Apple Music串流音樂授權所產生的收入。

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  • 華研音樂旗下藝人眾多，營收持續創新高。（記者張慧雯攝）

    華研音樂旗下藝人眾多，營收持續創新高。（記者張慧雯攝）

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