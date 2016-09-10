三大法人賣超88億 外資賣超59億
2016-09-10 15:06
台股集中市場三大法人全數賣超，合計賣超新台幣88.14億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人全數賣超，合計賣超新台幣88.14億元。
外資今天賣超59.82億元，投信賣超5.66億元，自營商賣超22.66億元。三大法人合計賣超88.14億元。
台股今天跌111.19點，收在9053.69點，成交值新台幣483.46億元。
|105年09月10日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|821,336,096
|1,782,592,615
|-961,256,519
|自營商（避險）
|2,094,160,040
|3,398,647,992
|-1,304,487,952
|投信
|471,752,450
|1,038,541,090
|-566,788,640
|外資及陸資
|915,450,440
|6,897,107,512
|-5,981,657,072
|合計
|4,302,699,026
|13,116,889,209
|-8,814,190,183
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