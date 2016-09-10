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三大法人賣超88億 外資賣超59億

台股集中市場三大法人全數賣超，合計賣超新台幣88.14億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-10  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人全數賣超，合計賣超新台幣88.14億元。

外資今天賣超59.82億元，投信賣超5.66億元，自營商賣超22.66億元。三大法人合計賣超88.14億元。

台股今天跌111.19點，收在9053.69點，成交值新台幣483.46億元。

105年09月10日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 821,336,096 1,782,592,615 -961,256,519
自營商（避險） 2,094,160,040 3,398,647,992 -1,304,487,952
投信 471,752,450 1,038,541,090 -566,788,640
外資及陸資 915,450,440 6,897,107,512 -5,981,657,072
合計 4,302,699,026 13,116,889,209 -8,814,190,183

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