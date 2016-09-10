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台股重挫111點 中秋前恐弱勢盤整

2016-09-10  13:57

〔記者羅倩宜／台北報導〕台股今收盤重挫111.19點，收在9053.69點，成交量483.46億。大跌主要受外資賣超影響，中秋連假前，外資操作趨向保守，加上美國升息疑慮，帶動早盤台幣一度貶近1角。期貨商表示，外資已連續兩日在台指期及選擇權加碼空單，尤其今日收盤台指期跌幅擴大，中秋前恐呈弱勢盤整。

台股今在全球股市中獨家開盤，受到前一日歐美股市走低拖累，早盤即重挫逾130點，月線失守。尾盤跌幅縮小，但仍下挫逾百點。權值股包括台積電（2330）、台塑（1301）、台達電（2308）等全數走低。金融股也大多翻黑：元大金（2885）、兆豐金（2886）、富邦金（2881）、國泰金（2882）跌幅在1－2％。

台股已連兩日大跌，引發中秋變盤疑慮。尤其蘋果發表iPhone 7新機，並無驚喜，各界預期今年銷售平平，國內供應鏈受惠不大。外資已連兩日在台期貨加碼空單，累計目前仍有近7.5萬口多單。期貨商認為，外資今年以來在台股累積的部位相當龐大，因此連買數日後，適度出清手中部位。今日收盤後，期貨與現貨指數逆價差擴大，預告中秋連假前，大盤將呈弱勢盤整。

台幣早盤一度貶逾1角，資金似有出走跡象，不過今日成交量不到500億，法人認為，今日雖大跌，但交易量低迷，台50反一等空頭部位近期増加，應屬外資避險。

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  • 台股今收盤重挫111.19點，收在9053.69點，成交量483.46億。（資料照，記者羅沛德攝）

    台股今收盤重挫111.19點，收在9053.69點，成交量483.46億。（資料照，記者羅沛德攝）

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