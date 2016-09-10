台股收盤大跌111.19點 報9053.69點
2016-09-10 13:38
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌111.19點，跌幅1.21％，報9053.69點，成交金額為483.46億元。
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