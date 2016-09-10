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工作年齡人口 國發會：今年起步入衰退

2016-09-10  13:12

〔記者陳梅英／台北報導〕依據國發會發布的人口推估（105至150年）報告，台灣15-64歲工作年齡人口在2015年達到高峰後，今年開始減少，不過國發會指出，雖然工作年齡人口減少，但占比仍高於日、韓等多數國家，台灣仍處於人口紅利時期，且工作年齡人口雖減少並不表示勞動人口下滑，甚至因勞參率連年上升，台灣勞動人口迄今仍處於上升趨勢中。

台灣因少子化、人口老化問題嚴重，使得我國工作年齡人口從今年開始呈現逐年減少情況，各界擔心這將使得未來勞動市場面臨勞動力老化及可能出現短缺的風險。

不過國發會昨日一份資料卻顯示，工作年齡減少並不表示勞動人口也減少。

國發會人力處指出，除退休年齡的延後，不少65歲以上老人仍然在職外，影響勞動力大小的因素，勞參率也是一項觀察指標。

根據統計，台灣從2009年金融風暴以來，勞參率呈現穩定成長趨勢，從2009年到2015年間平均每年增加0.13個百分點，今年1~7月勞參率平均為58.65％，也較去年同期上升0.1個百分點；因此，即使未來勞參率維持去年水準，推估至2030年前，台灣勞動力仍可維持上升趨勢，且預估每年平均還可增加1.9萬人。

若未來勞參率仍持續上升，勞動力開始下降時點可望再延後，可適度減緩人口少子化與高齡化對勞動供給的衝擊，不過，長期下來，高齡人口比率逐漸增加，在非勞動力增加下，勞參率要持續上升的困難度也將會提高。

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  • 台灣因少子化、人口老化問題嚴重，使得我國工作年齡人口從今年開始呈現逐年減少情況，各界擔心這將使得未來勞動市場面臨勞動力老化及可能出現短缺的風險。（資料照，記者陳志曲攝）

    台灣因少子化、人口老化問題嚴重，使得我國工作年齡人口從今年開始呈現逐年減少情況，各界擔心這將使得未來勞動市場面臨勞動力老化及可能出現短缺的風險。（資料照，記者陳志曲攝）

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