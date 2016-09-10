楊豊彥接任兆豐金總座 張兆順：珍貴的決定

2016-09-10 13:05

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金海外分行遭重罰至今，高層董總布局終告底定，兆豐金董事長張兆順今日透露，新任總經理楊豊彥，放棄了出任董事長的機會，接下兆豐金總座，「這個決定很珍貴」。

張兆順指出，日前好不容易說服前華南銀行總經理楊豊彥出任兆豐金總經理，沒想到第二天，楊豊彥又被徵詢擔任其他銀行董事長的意願。張兆順說，剛聽到這個消息「差點昏倒」，只能向楊豊彥表示，尊重他的選擇。

最後楊豊彥決定接下兆豐金控、兆豐銀行的重任，張兆順說，「這個決定很珍貴」。

至於楊豊彥為何會放棄難得的董事長職務，決定接下兆豐銀行的重擔？楊豊彥表示，他和張兆順既是舊識又是同鄉，張在金融業、會計業的資歷經驗豐厚，對於張兆順的邀請很難拒絕，基於這樣的情誼，自己願意嘗試、承擔，至於能否達到對方的期許，希望給他一些時間來努力。

楊豊彥表示，他是以戒慎恐懼的心情接任這個職務，因為兆豐是非常好的銀行，目前面對社會很多的批評，員工承受很大的壓力、士氣低落，希望在最短的時間內安定下來、面對挑戰，儘快走出裁罰對銀行的影響，重新贏回社會、客戶的信賴。