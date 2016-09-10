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兆豐金總經理交接 楊豊彥接下重任

2016-09-10  12:15

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控今日舉行新舊總經理交接，前華南銀行總經理楊豊彥，由監交人兆豐金董事長張兆順手中，接下總經理大任，楊豊彥表示，兆豐金雖然面對重罰，但「打斷手骨顛倒勇」，相信經過這次淬鍊，兆豐百年的基礎，將可重新出發。

兆豐金新任總經理楊豊彥特別向拋出「團隊合作」的理念，他表示，他長期以來服膺的理念，特別在金融業的環境中，團隊的合作、團隊競爭力的提升，比個別績效更為重要，因此，他希望，未來少說「I」「Me」「My」，多說「We」「Us」「Our」。

楊豊彥表示，兆豐銀是業界的模範生、企金客戶心目中首選、求職者也是第一順位，存款、放款業務在市場上的地位重要，可以說是市場上系統性重要的金融機構。

他說，兆豐銀是以企金為強項，外匯佔了七成以上，海外營收佔一半以上，目前企金的強項、個金的弱點，未來需要省思如何強化，並且全力發展虛擬通路。

不過，目前兆豐面臨的，是歷史上最嚴重的危機，巨額罰款不但衝擊獲利，也嚴重影響員工士氣，希望未來積極檢視風控制度，重新贏得客戶的信心。

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  • 兆豐銀10日舉行總經理交接典禮，在董事長張兆順（中）監交下，卸任總經理吳漢卿（右）將印信交給新任總經理楊豊彥（左）。（記者張嘉明攝）

    兆豐銀10日舉行總經理交接典禮，在董事長張兆順（中）監交下，卸任總經理吳漢卿（右）將印信交給新任總經理楊豊彥（左）。（記者張嘉明攝）

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