土壤液化高度潛勢區 北市雙塔在內

2016-09-10 12:09

〔記者徐義平／台北報導〕台北市最新土壤液化潛勢圖查詢系統正式上線，根據調查顯示，高度潛勢區就有將近17.4％，約26％屬於中、高度液化潛勢區，信義房屋指出，經歷第一季的地震災後與土壤液化公布的事件後，國人逐漸認知住宅結構才是安全的關鍵，因此土壤液化的議題宣布後，對於房市的影響時間相當短暫，預料北市府公布新的土壤液化資訊，對於房市價量不至於有太顯著的影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，對於土壤液化議題最恐慌應該就是3月剛公布的時候，公布後的2週的確對民眾購屋信心造成短期干擾，但很快央行放寬選擇性信用管制措施後，房市交易就恢復正常，有了前一次的經驗，加上民眾逐漸認知結構安全才是關鍵，銀行也並未針對土壤液化潛勢區有不同的房貸政策，預期土壤液化的議題最恐慌的時期應該就是今年的第一季，此次公布後對於房市干擾應該有限。

若以土地液化的查詢系統來看，台北市最高的2棟摩天大樓，包括101與新光人壽保險摩天大樓，甚至是台北市政府大樓都屬於高度潛勢區，不過根據北市府提供的資料說明，只要建築物沒有偷工減料並依政府建築規定做設計，即使坐落在高度液化潛勢區，通常也克服了土壤液化問題。

根據北市府提供簡易自主檢查表顯示，包括1999年12月29日以後設計的房子，建築物有地下三層以上的地下室、建築物採用樁基礎，或者筏式基礎或版基礎，樓高不超過3樓等，若符合相關條件就不用過度擔心。

即使北市府公布的資料比例尺相對中央版更為精細，但判讀上仍有技術上的困難存在，像是帝寶的基地就橫跨了無液化、中液化與高液化，對於使用者來說可能會造成一些困擾，不過最重要的還是要重視結構是否安全，不必對於土壤液化過於恐慌。