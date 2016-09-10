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Fed伸鷹爪 新台幣一度重貶逾1角

2016-09-10  12:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天全球獨家開市，新台幣匯率受到國際美元彈升、台股續跌衝擊，盤初跳空貶破31.6元價位，一度重貶達1.4角，隨後在出口商順勢進場拋售美元下，貶幅才逐漸收斂。

新台幣中午暫以31.547元兌1美元作收，貶值3.7分，台北外匯經紀公司成交量僅1.65億美元。

外匯交易員表示，受到美國聯準會（Fed）鷹派官員再度喊話影響，提振市場對9月仍有機會升息的預期，美股清晨大跌逾2％並打壓今天開盤的台股，新台幣亦隨之走弱。#

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  • 新台幣中午暫以31.547元兌1美元作收，貶值3.7分。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣中午暫以31.547元兌1美元作收，貶值3.7分。（資料照，記者李靚慧攝）

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