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冬天要到了 羽絨衣廠廣越營收創高

2016-09-10  11:57

〔記者陳柔蓁／台北報導〕羽絨衣大廠廣越（4438）8月合併營收15.45億元，月增5.01億元，成長幅度47.95％，單月營收創下今年營收新高。

廣越表示，上個月的好表現係因6~10月是羽絨衣傳統出貨旺季，且國際知名運動品牌Adidas、Nike等國際客戶與中國市場銷售暢旺。法人樂觀看待這股成長力道能延續到9月份業績，營收保持雙位數成長。

展望未來，經濟景氣是左右成衣的最大不確定因素，如經濟情勢好轉，消費者對成衣，乃至於國際名品的購買意願將提高。本業部分，由於羽絨衣出貨在第四季將告一段落，廣越將積極拓展其他歐洲奢侈品牌客戶、拓展產品線至「針織類成衣」，藉以平衡淡旺季差異。

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  • （圖擷取自廣越官網）

    （圖擷取自廣越官網）

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