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準兆豐金總座楊豊彥：戒慎恐懼接下這工作

2016-09-10  10:26

〔記者盧冠誠／台北報導〕即將接任兆豐金（2886）總經理楊豊彥，早上在華南銀行總座交接時表示，當初帶著戒慎恐懼的心情來華銀，今天是帶更戒慎恐懼的心情去接這個工作。

華銀為華南金（2880）獲利主體，華銀代理董事長林知延表示，楊總經理2012年來到華銀，每年都繳出獲利突破百億元、屢創新高的成績單。

華銀代理總經理賴明佑也大讚楊豊彥並對轉戰兆豐金充滿信心，他說，有能力的人才可接下這工作。

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  • 即將接任兆豐金（2886）總經理楊豊彥，早上在華南銀行總座交接時表示，當初帶著戒慎恐懼的心情來華銀，今天是帶更戒慎恐懼的心情去接這個工作。（資料照，記者盧冠誠攝）

    即將接任兆豐金（2886）總經理楊豊彥，早上在華南銀行總座交接時表示，當初帶著戒慎恐懼的心情來華銀，今天是帶更戒慎恐懼的心情去接這個工作。（資料照，記者盧冠誠攝）

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