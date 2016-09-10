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外資腳底抹油 中秋變盤？ 台股重挫131點

2016-09-10  10:14

〔記者羅倩宜／台北報導〕台股早盤重挫近130點，已連2日大跌，引發中秋變盤疑慮。今（10日）台股全球獨家開盤，被外資當作提款機，受歐美股市前一日大跌影響，台灣五十成份股包括台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、光寶科（2301）全數走低，爆發弊案的樂陞（3662）及兆豐金（2886）早盤跌幅各約4％及1.3％。

9點55分，台股加權指數下跌131點，來到9033點，跌破月線，也是繼週五大跌近百點後，再度回擋。台幣早盤一度貶值逾1角，隨後貶幅收斂，10點零8分來到31.55 兑一美元，外資動向似乎出現變數。外資自週四開始，連2日在台指期加碼空單逾1.7萬口，不過截至昨天為止，外資多單（台指期未平倉）仍有近7.5萬口。

期貨商表示，台股距萬點不遠，但美國升息不確定性，且中秋連續假期將屆，外資對資金操作偏向保守。再加上前一日歐美股市下挫，導致台股成為外資提款機，未來須觀察台幣走勢以及外資在期貨部位。

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  • 股市示意圖與文無關。（資料照）

    股市示意圖與文無關。（資料照）

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